Scippo in pieno giorno a Civitavecchia: donna derubata della catenina in via dell’Ottimo Consiglio

Momenti di paura ieri pomeriggio a Cerveteri, dove una donna è stata vittima di uno scippo in via dell’Ottimo Consiglio, nei pressi di viale Europa. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe avvicinato la vittima con una scusa per poi strapparle dal collo una catenina d’oro e fuggire rapidamente.

Il malvivente sarebbe salito a bordo di un’auto nera guidata da un complice, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, provocando attimi di agitazione nella zona.

La vittima, sotto shock ma non gravemente ferita, è stata soccorsa sul posto. Avviate le indagini: fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.