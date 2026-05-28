Conferenza stampa in corso al Palazzo Comunale: artisti, istituzioni e curatori presentano la seconda edizione della manifestazione diffusa

Bracciano Art Week 2026: l’arte contemporanea torna protagonista con “Contemporary Bloom” –

BRACCIANO – È in corso questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Bracciano, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Contemporary Bloom”, evento centrale della Bracciano Art Week 2026, in programma dal 29 al 31 maggio. L’iniziativa riunisce artisti italiani e internazionali in un percorso espositivo diffuso che attraverserà il centro storico della città, trasformando luoghi simbolici e spazi storici in un grande laboratorio dedicato all’arte contemporanea.

A introdurre il progetto sono i direttori artistici Maria Ludmila Pustka, responsabile delle arti visive, e Massimiliano Ionta, direttore artistico per le arti digitali, che hanno illustrato la filosofia della manifestazione: creare un dialogo tra patrimonio storico, ricerca artistica e innovazione contemporanea. La conferenza, iniziata alle ore 11:00 in Piazza IV Novembre, rappresenta il momento ufficiale di apertura dell’intera settimana artistica.

Dopo l’incontro con la stampa, il programma prevede un cocktail al Chiostro degli Agostiniani e una serie di incontri con gli artisti nei diversi luoghi della BAW, offrendo così al pubblico e agli operatori culturali la possibilità di entrare direttamente in contatto con le opere e i protagonisti dell’evento.

La manifestazione coinvolgerà numerosi spazi storici e architettonici della città: dal Palazzo Comunale al Complesso di Santa Maria Novella, passando per le mura rinascimentali, le chiese storiche, il Torrione di San Clemente, Piazza Mazzini e diversi studi e spazi indipendenti disseminati nel borgo antico. L’obiettivo è quello di trasformare Bracciano in una piattaforma culturale aperta e immersiva, dove l’arte dialoga direttamente con il tessuto urbano.

Particolarmente ricca la partecipazione artistica, con oltre quaranta artisti provenienti da differenti esperienze e linguaggi espressivi. Tra i nomi presenti figurano Florencia S. M. Brück, Carolina Cutini, Giovanni De Angelis, The Astronut, Leena Knuuttila, Sharon Cohen, Mami Kawai, Roberta Denni e molti altri protagonisti della scena contemporanea internazionale.

La Bracciano Art Week conferma così la propria ambizione di diventare uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio laziale, grazie anche al patrocinio istituzionale e alla collaborazione di partner culturali e media specializzati. Media partner dell’edizione 2026 sarà infatti InsideArt, mentre l’organizzazione potrà contare sul sostegno di realtà pubbliche e private impegnate nella valorizzazione della cultura contemporanea.

Con “Contemporary Bloom”, Bracciano si prepara dunque a vivere tre giorni di mostre, installazioni, arte digitale, performance e incontri culturali, riaffermando il ruolo dell’arte come strumento di connessione tra memoria storica e nuove visioni creative.