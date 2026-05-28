Torre Flavia, nasce il Comitato Civico per la tutela della Palude: chiesta la sospensione dei lavori

Si accende il dibattito attorno ai lavori avviati nell’area di Torre Flavia. Nei giorni scorsi è nato il “Comitato Civico Tutela Palude di Torre Flavia”, costituito da cittadini e sostenuto dall’associazione Ladispoli Sostenibile, con l’obiettivo di chiedere maggiore chiarezza sugli interventi previsti nell’area protetta.
Alla base della mobilitazione vi sarebbe l’analisi della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), presentata durante la Conferenza dei Servizi del dicembre 2025, documento obbligatorio per legge in presenza di interventi vicini a una ZPS, Zona di Protezione Speciale tutelata dalle normative europee.
Secondo il Comitato e l’associazione, la documentazione esaminata presenterebbe “valutazioni superficiali o carenti su molteplici aspetti”, soprattutto in relazione alla salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema della Palude di Torre Flavia.
Per questo motivo è stata inviata agli enti competenti una richiesta ufficiale di sospensione dei lavori, al fine di approfondire le criticità ambientali ritenute non adeguatamente considerate.
“Non siamo contrari alla musealizzazione dell’area – spiegano i promotori – ma chiediamo che vengano effettuati tutti gli approfondimenti necessari previsti dalla normativa, vista l’importanza naturalistica del sito”.
La Palude di Torre Flavia rappresenta infatti una delle aree naturalistiche più importanti del litorale laziale, habitat di numerose specie protette e soggetta a particolari vincoli ambientali derivanti dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea.
Il Comitato Civico ha inoltre annunciato un incontro pubblico aperto ai cittadini, previsto per il prossimo 5 giugno alle ore 17 presso Playa del Pirata, durante il quale verranno illustrati i contenuti della richiesta inviata agli enti e le future iniziative a tutela della Palude.
I cittadini interessati potranno aderire al Comitato scrivendo sui canali social dell’associazione oppure partecipando direttamente all’incontro pubblico.