Campionato Italiano FIN Propaganda: emozioni, talento e un magnifico argento per la atlete del Tyrsenia Sporting Club –

Nella splendida cornice della piscina federale “Scandone” di Napoli, dal 22 al 24 maggio, si è svolto il Campionato Italiano FIN Propaganda categoria Assoluta e Junior, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che ha visto la partecipazione di oltre 750 atlete provenienti da tutta Italia.

Tre giorni intensi, carichi di adrenalina, emozioni e grandi soddisfazioni, durante i quali le nostre atlete hanno saputo distinguersi per impegno, passione e spirito di squadra. Un’esperienza indimenticabile sia per chi affrontava per la prima volta un palcoscenico nazionale così prestigioso, sia per chi, con determinazione e sacrificio, è riuscita a raggiungere risultati straordinari.

Ogni esercizio portato in acqua è stato il frutto di mesi di allenamento, dedizione e amore per questo sport. Le ragazze hanno emozionato il pubblico e lo staff tecnico, dimostrando crescita, maturità e una grande capacità di affrontare la competizione con grinta ed entusiasmo.

A coronare questo splendido percorso è arrivata la conquista di una meravigliosa medaglia d’argento nella specialità Combinato: un risultato prestigioso che premia il lavoro di squadra, la costanza e il talento delle nostre atlete.

Un campionato che resterà nei ricordi di tutti, non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per le emozioni vissute insieme, dentro e fuori dall’acqua.