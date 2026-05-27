Cerveteri, auto cappottata tra via del Sasso e via di Zambra

Anziano coinvolto in un sinistro autonomo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

Paura a Cerveteri per un incidente stradale avvenuto nella zona tra Via del Sasso e Via di Zambra. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata dopo un sinistro autonomo. Alla guida del veicolo ci sarebbe stata una persona di circa 84 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni del conducente.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli operatori intervenuti. Disagi temporanei alla circolazione nella zona interessata dall’incidente.