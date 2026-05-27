Civitavecchia, incendio in via Bagni di Sant’Agostino: i Vigili del fuoco evitano il peggio

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10.30, in via Bagni di Sant’Agostino a Civitavecchia, dove un incendio è divampato all’interno di una struttura utilizzata come ricovero attrezzi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno trovato la baracca già avvolta dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento, gli uomini della squadra Bonifazi sono riusciti a estrarre dall’area interessata dal rogo una bombola di GPL, evitando così il rischio di conseguenze ben più gravi. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state contenute prima che potessero raggiungere l’abitazione adiacente alla struttura.

L’incendio è stato domato in sicurezza e, fortunatamente, non si registrano feriti.