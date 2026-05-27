Cerveteri, furti nei parcheggi dei supermercati: rubata una borsa e usato il bancomat prima del blocco

A Cerveteri cresce la preoccupazione per i furti con destrezza nei parcheggi dei supermercati. L’ultimo episodio è avvenuto in pieno giorno ai danni di una donna che, dopo aver sistemato la spesa nel portabagagli, si è accorta della scomparsa della borsa lasciata per pochi istanti sul sedile dell’auto.

Secondo le ricostruzioni, i ladri avrebbero agito in pochi secondi con una tecnica ormai collaudata, distraendo la vittima mentre un complice apriva la vettura per rubare gli effetti personali. All’interno della borsa c’erano anche bancomat e documenti: i malviventi sarebbero riusciti a utilizzare la carta per effettuare acquisti prima che venisse bloccata. Sul territorio cresce così l’invito alla prudenza, soprattutto nei luoghi molto frequentati.

