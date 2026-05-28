Dopo il quarto posto in campionato e la semifinale di Coppa Italia, il club rossoblù saluta il tecnico e il suo staff: “Grazie per impegno e professionalità”

Academy Ladispoli, si chiude l’era Mastrodonato: la società annuncia la separazione –

L’Academy Ladispoli ha ufficializzato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Quintiliano Mastrodonato e con il suo staff tecnico. La comunicazione è arrivata attraverso una nota diffusa sui canali social della società rossoblù, che ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto nel corso della stagione.

Subentrato a campionato in corso, mister Mastrodonato ha guidato la squadra in una fase delicata dell’annata, contribuendo al raggiungimento di risultati importanti. Sotto la sua gestione, infatti, l’Academy Ladispoli ha chiuso la stagione con un positivo quarto posto in classifica, centrando inoltre la semifinale di Coppa Italia.

Nel comunicato, la società ha sottolineato “l’impegno, la professionalità e la dedizione” dimostrati dall’allenatore e dal suo staff durante l’esperienza alla guida della formazione rossoblù.

Parole di stima e riconoscenza accompagnano il saluto finale del club, che ha rivolto a Mastrodonato e ai suoi collaboratori “i migliori auguri per il futuro professionale e personale”.

Ora per l’Academy Ladispoli si apre una nuova fase, con l’attenzione rivolta alla programmazione della prossima stagione e alla scelta della nuova guida tecnica.