Bonus idrico integrativo 2026: al via la campagna informativa di Acea Ato 2

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che Acea Ato 2 proseguirà anche nel corso del 2026 le attività di comunicazione dedicate al Bonus Idrico Integrativo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del contributo e facilitare l’accesso da parte di tutti i cittadini aventi diritto.
Il Bonus Idrico rappresenta uno strumento importante di sostegno alle famiglie e agli utenti del servizio idrico integrato, motivo per cui Acea Ato 2 ha predisposto una serie di iniziative informative che accompagneranno l’intero anno.
Tra le principali attività previste:
* campagna di comunicazione attraverso quotidiani, testate online e affissioni pubbliche nei Comuni serviti, in programma nel mese di giugno 2026;
* pagina dedicata sul sito web di Acea Ato 2 contenente tutte le informazioni utili sul Bonus Idrico e materiale informativo scaricabile;
* invio di comunicazioni mirate tramite e-mail agli utenti potenzialmente aventi diritto, attività già avviata a partire dal mese di marzo 2026;
* realizzazione e distribuzione di materiale informativo in formato digitale;
* aggiornamento e formazione del personale di contatto, al fine di garantire assistenza e informazioni complete ai cittadini interessati.
L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a informarsi sulle modalità di accesso al Bonus Idrico Integrativo e a verificare l’eventuale possesso dei requisiti previsti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Acea Ato 2.