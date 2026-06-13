Più sicurezza, legalità e tutela del mare durante la stagione balneare

Tarquinia Lido: consegnati i locali destinati alla Capitaneria di Porto –

Si è svolta ieri la consegna ufficiale dei locali di proprietà comunale siti in Viale di Porto Clementino, destinati ad ospitare il presidio operativo della Capitaneria di Porto di Civitavecchia durante la stagione balneare.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione istituzionale tra il Comune di Tarquinia e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato sul litorale e garantire un più efficace servizio a tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione e della corretta fruizione del demanio marittimo.

Il presidio consentirà al personale militare della Guardia Costiera di operare direttamente sul territorio di Tarquinia Lido, assicurando una presenza costante e qualificata nei periodi di maggiore affluenza turistica e contribuendo ad accrescere i livelli di legalità, sicurezza e protezione dell’ambiente marino e costiero.

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di vigilanza lungo il litorale, al controllo delle ordinanze in materia di sicurezza balneare e nautica da diporto, nonché agli interventi di assistenza e soccorso in mare.

Per rendere ancora più efficace il dispositivo operativo, nei periodi caratterizzati da una maggiore presenza di bagnanti e diportisti sarà inoltre dislocata presso Tarquinia Lido una moto d’acqua della Guardia Costiera, mezzo particolarmente idoneo ad assicurare rapidità di intervento nelle operazioni di soccorso e nelle attività di controllo sotto costa.

«La presenza della Guardia Costiera a Tarquinia Lido rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Tarquinia, Dott. Francesco Sposetti –. Grazie alla proficua collaborazione con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, cittadini e turisti potranno contare su un presidio di sicurezza e legalità capace di garantire maggiore tutela lungo il litorale durante tutta la stagione estiva».

«L’apertura di questo presidio operativo – sottolinea il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia – consentirà di rafforzare ulteriormente l’azione della Guardia Costiera sul territorio, assicurando una presenza più vicina ai cittadini e una maggiore capacità di intervento a tutela della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino».

La consegna dei locali conferma l’impegno condiviso delle due Amministrazioni nel perseguire gli obiettivi di sicurezza, prevenzione e tutela del territorio costiero, offrendo un servizio concreto a beneficio della collettività e dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono il litorale di Tarquinia.