Taglio alle spese per la Polizia Locale, Paolacci: “L’amministrazione ha toccato il fondo”

“Una follia destinarli alla segreteria del Sindaco. Soldi che potevano essere investiti altrove”

“Nell’ultimo consiglio comunale si è davvero toccato il fondo. L’attuale amministrazione è stata capace di approvare una variazione di bilancio che prevede un taglio alle spese per la polizia locale. In una città come la nostra, così vasta e complessa per la sua conformazione morfologica, loro cosa fanno? Tagliano i fondi alla Polizia Locale per destinarli alla segretaria del sindaco. Dove tra l’altro ci sono già 3 validissimi collaboratori”.

Taglio alle spese per la Polizia Locale, Paolacci

Così il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci in una nota.

“Alla Polizia Locale – aggiunge il consigliere – che fa già miracoli per controllare tutto, grazie alla grande abnegazione di ognuno di loro ma non certo per come vengono messi in condizioni lavorative. Basti guardare la loro sede. Quei 30 mila euro potevano essere investiti per la sicurezza del territorio. Sia in termini di sicurezza, che di decoro urbano. Si sarebbero potuti destinare ad un monitoraggio territoriale per evitare di vedere immondizia gettata dagli incivili, ma che va a nuocere sul decoro urbano della città. Si potevano investire magari per terminare o sistemare quei parchi tanto decantati ma che ancora devono essere ultimati”.

“Si potevano investire per l’illuminazione di alcune strade nelle campagne e nelle frazioni. Si sarebbero potuti investire nello sport dove c’è grande carenza di impianti e strutture. Potrei continuare per ore. Ma io mi domando. Ma veramente questo è quello che provate per Cerveteri? Almeno che si abbia il coraggio di dire la verità. Si dicesse che si è trattato di un accordo politico che rientrava nella trattativa tra due gruppi oramai separati da grosse crepe. Fino a quando – conclude – ancora Cerveteri dovrà essere ostaggio di questa amministrazione così lontana e scollata dalle esigenze dei cittadini e della città stessa?”