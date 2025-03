L’I.C. Ladispoli 1 a Didacta Italia 2025

L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, anche quest’anno, ha partecipato all’importante evento dedicato al mondo della scuola, “Didacta Italia” 2025

Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha partecipato all’importante evento dedicato al mondo della scuola, “Didacta Italia” 2025, svoltosi a Firenze. A rappresentare l’istituto sono state le insegnanti Bianca Briceag per la scuola primaria e Maria Teresa Cassini per la scuola secondaria di primo grado, accompagnate, come da consuetudine, dal dirigente scolastico, prof.ssa Antonella Mancaniello.



Le docenti hanno preso parte a numerosi seminari e workshop focalizzati sull’innovazione didattica, con particolare attenzione all’organizzazione della didattica interattiva e laboratoriale. Tra le esperienze più significative, spiccano l’uso dei polimini nella matematica, un’attività che stimola logica e concentrazione attraverso diversi livelli di difficoltà, e le attività di scienze in aula immersiva, che offrono un approccio innovativo e coinvolgente alla disciplina. Un altro aspetto formativo di grande rilievo è stato l’insegnamento della lingua inglese tramite lo storytelling e l’impiego del testo in realtà aumentata, strumenti che favoriscono l’apprendimento attraverso modalità esperienziali e dinamiche.



Oltre agli aspetti didattici, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento sui temi della transizione digitale nella scuola. Le insegnanti hanno approfondito le modalità per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia attraverso un uso consapevole della tecnologia, con l’obiettivo di rendere il processo educativo sempre più inclusivo ed efficace. Un altro punto di forza della partecipazione a Fiera Didacta è stato il confronto con colleghi ed esperti del mondo della scuola e dell’università. Questo ha permesso alle docenti dell’I.C. Ladispoli 1 di consolidare e ampliare le reti di scuole interregionali, favorendo lo scambio di buone pratiche e la creazione di

collaborazioni per progetti futuri. La partecipazione a Fiera Didacta 2025 ha dunque rappresentato un’importante esperienza di crescita professionale per le insegnanti dell’I.C. Ladispoli 1, confermando l’impegno dell’istituto nell’innovazione didattica e nella formazione continua del personale docente.