Le rubano la caldaia di notte, ma poi la riconsegnano

A lieto fine la storia della nonnina disabile a cui era stata rubata

Prima le rubano la caldaia di notte, lasciando una nonnina disabile senza acqua né riscaldamenti e poi tornano sui loro passi e la riconsegnano. Sembra una storia di fantasia ma è quanto realmente accaduto. A raccontarlo, sempre la nipote della derubata.

“Scrivo qui per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati affinché questa storia si sia conclusa positivamente. Possiamo ancora credere negli esseri umani. Non sappiamo chi sia stato, ne chi l’abbia riportata durante la notte, peró sicuramente le vostre condivisioni hanno aiutato a far riflettere qualcuno”.