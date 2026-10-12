Taekwondo: Alessia Bruno conquista la medaglia d’argento agli Interregionali in Campania

BRACCIANO (RM), 11 ottobre 2026 – Una giornata di sport, emozioni e soddisfazioni per la Sport For You Due ASD, che celebra la medaglia d’argento conquistata dalla giovane atleta Alessia Bruno agli Interregionali di Combattimento disputati in Campania domenica 11 ottobre 2026.

Un risultato che premia l’impegno dell’atleta e il lavoro tecnico della società, portando con orgoglio il nome di Bracciano sul podio di una competizione di alto livello interregionale di Taekwondo.

Alessia ha affrontato tre combattimenti, dimostrando eccellenti doti tecniche e una notevole maturità nel gestire i momenti complessi della gara:

La medaglia assume un significato profondo per la Sport For You Due ASD, realtà sportiva di riferimento a Bracciano che accompagna bambini, ragazzi e adulti in un percorso continuo di crescita motoria e umana.

L’attività agonistica si inserisce all’interno di un progetto educativo più ampio, dove la preparazione tecnica va di pari passo con la trasmissione di valori fondanti quali disciplina, rispetto, coraggio, autostima e amicizia. Il traguardo raggiunto da Alessia rappresenta una gioia condivisa con lo staff tecnico, i compagni di squadra e le famiglie che supportano quotidianamente il percorso dei giovani atleti.

La capacità di reazione nei momenti di svantaggio, la lucidità tattica in semifinale e la tenacia mostrata in finale testimoniano il grande valore formativo dell’esperienza agonistica. La prestazione di Alessia pone inoltre l’accento sull’importanza e sulla crescita della partecipazione femminile nelle discipline da combattimento, confermando il ruolo centrale dello sport nello sviluppo delle nuove generazioni.

«Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto da Alessia. Al di là della medaglia, ciò che ci rende orgogliosi è il carattere che ha dimostrato durante tutta la competizione. Nei quarti di finale ha reagito allo svantaggio, in semifinale ha offerto un’ottima prestazione tecnica e in finale ha affrontato con determinazione un’avversaria di valore.

Per noi questi risultati rappresentano tappe importanti di un percorso di crescita. Vogliamo formare non soltanto atleti preparati, ma anche giovani capaci di affrontare le difficoltà con rispetto, coraggio e fiducia nelle proprie possibilità. Questa medaglia è una bellissima soddisfazione per Alessia, per la nostra società e per Bracciano».

Luca Giannini | Direttore Tecnico, Sport For You Due ASD