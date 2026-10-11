L’esponente della Giunta comunale ha partecipato al trentesimo anniversario del Comitato di Santa Severa–Santa Marinella, ringraziando i volontari per il loro prezioso impegno a favore della comunità.

Croce Rossa, trent’anni al servizio del territorio: Ladispoli presente alle celebrazioni con l’assessore Frappa –

di Marco Di Marzio

Un traguardo importante, che racconta trent’anni di solidarietà, volontariato e attenzione verso il prossimo. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Santa Severa–Santa Marinella ha celebrato il suo trentesimo anniversario, un’occasione per ripercorrere il cammino dell’associazione e riconoscere il valore dell’impegno quotidiano dei volontari al servizio della collettività.

Alle celebrazioni ha preso parte anche il Comune di Ladispoli, rappresentato dall’assessore Margherita Frappa, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla Croce Rossa nel tessuto sociale del territorio.

«A nome dell’Amministrazione ringrazio tutti i volontari che, con generosità, professionalità e spirito di servizio, sono ogni giorno al fianco della comunità. Trent’anni di impegno rappresentano un patrimonio prezioso per tutto il territorio», ha dichiarato l’assessore Frappa.

Le parole dell’esponente della Giunta comunale hanno posto l’accento sul valore umano e sociale del volontariato, una risorsa fondamentale per le comunità locali, soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità e bisogno.

Il trentesimo anniversario rappresenta non soltanto una ricorrenza significativa per il Comitato di Santa Severa–Santa Marinella, ma anche un momento di riconoscimento per quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito con dedizione e spirito di servizio alle attività dell’associazione.

La partecipazione del Comune di Ladispoli testimonia inoltre l’attenzione istituzionale verso le realtà associative che operano sul territorio, promuovendo i valori della solidarietà, della partecipazione civica e dell’assistenza alle persone.

In occasione dell’anniversario, l’Amministrazione comunale di Ladispoli ha rivolto all’intero Comitato della Croce Rossa Italiana di Santa Severa–Santa Marinella le più sincere congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, rinnovando il proprio apprezzamento per l’impegno dei volontari a favore della comunità.

Fonte: comunicazione del Comune di Ladispoli pubblicata il 7 ottobre 2026.