Domenica 18 ottobre, alle ore 16.30, il parco archeologico di Santa Marinella ospita uno spettacolo teatrale itinerante con la regia di Agostino De Angelis. Un viaggio suggestivo tra archeologia, teatro e memoria collettiva. Ingresso libero.

Castrum Novum, la storia prende vita con “Le onde della memoria: voci dal Castrum” –

Il passato torna a raccontarsi attraverso le voci, le emozioni e le suggestioni del teatro. Domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 16.30, il Parco Archeologico di Castrum Novum, a Santa Marinella, farà da scenario allo spettacolo teatrale itinerante “Le onde della memoria: voci dal Castrum”, un appuntamento culturale che intreccia storia, archeologia e rappresentazione scenica in uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico del litorale laziale.

Lo spettacolo, con la regia e l’adattamento dell’attore e regista Agostino De Angelis, propone un’esperienza immersiva nella quale il teatro diventa strumento di conoscenza e valorizzazione della memoria. Saranno proprio gli spazi dell’antico insediamento romano a trasformarsi in un palcoscenico naturale, accompagnando il pubblico lungo un percorso narrativo capace di evocare atmosfere, vicende e testimonianze di un passato ancora profondamente legato all’identità del territorio.

La formula itinerante rappresenta uno degli elementi più suggestivi dell’iniziativa: non un tradizionale spettacolo teatrale, ma un incontro diretto tra spettatori, interpreti e testimonianze archeologiche, dove la forza della parola e dell’interpretazione si unisce al fascino dei luoghi.

A dare vita alla rappresentazione saranno gli interpreti dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, con la partecipazione di Monia Marchi, Riccardo Frontoni, Riccardo Dominici, Stefano Ercolani, Nerina Piras, Bruno Erosi, Filippo Soracco, Catia Cuordileone, Alessandra De Antoniis, Mariapia Gallinari, Barbara Moriglia, Luisa De Antoniis, Asya Aliventi, Ginevra Colantoni e Valerio Marcelli. Previsto anche un momento dedicato all’antica danza del ventre con Zakiyyeh Nur.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron, con Désirée Arlotta nel ruolo di project manager, e si inserisce in un percorso di promozione culturale che riconosce nel patrimonio archeologico non soltanto una testimonianza da conservare, ma anche una risorsa viva, capace di dialogare con il presente attraverso i linguaggi dell’arte e dello spettacolo.

Castrum Novum diventa così un luogo nel quale la memoria storica incontra la creatività contemporanea, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire le proprie radici attraverso una modalità di fruizione coinvolgente e accessibile.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, alle ore 16.30, presso il Parco Archeologico di Castrum Novum, in via Volterra, c/o n. 2, a Santa Marinella.

L’ingresso è libero, un invito rivolto a cittadini, appassionati di storia, famiglie e visitatori per vivere un pomeriggio all’insegna della cultura, della scoperta e delle emozioni, nel suggestivo scenario dell’antica città romana.