Condividi Pin 4 Condivisioni

Due ottimi terzi posti alle interregionali

Successi per le ragazze della sciabola ceretana

Ottima la prestazione della scuola di Scherma “Etruria” di Cerveteri al campionato interregionale under 14

aperto ai giovani schermidori provenienti dalle vicine Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, svoltosi a Roma, al

Palabocce di Eur Torrino, nei giorni 1 e 2 gennaio.

Vissuta intensamente la competizione da tutti i giovani atleti, ma la medaglia sul petto va alla piccola

Stirpe Francesca che nella categoria Bambine di Sciabola Femminile si arrende solo in semifinale ad

un’avversaria Romana, e a Lirussi Ludovica che viene anche lei fermata in semifinale da una sua coetanea

Romana nella categoria Giovanissime di Sciabola Femminile.

Facciamo anche i complimenti allíatleta Cantucci Gaia che nello stesso weekend, a partecipato alla prova di

coppa del mondo di fioretto femminile under 20 a Bochum in Germania, dove ha conquistato un prezioso punto

nella classifica generale FIE che la avvicina sempre pi˘ alle finali Mondiali che si svolgeranno a Salt Lake

City (USA); E bene anche per Cerveteri, visto che il ìLogo di Etruria Scherma Cerveteriî viene ormai accostato

alla scherma Mondiale.

Invitiamo tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa disciplina. Presso la palestra dell’istituto

comprensivo G. Cena in via Settevene Palo 338, tel 3383708126, etruriascherma@gmail.com, pagina facebook

etruria scherma, e per festeggiare le ragazze della sciabola “Etruria Scherma” regala un mese di scherma a

tutte le piccole sportive.