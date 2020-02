Condividi Pin 42 Condivisioni

Il Sindaco Grando: “è solo un primo passo per la regolarizzazione delle colonie feline”

Ladispoli, consegnate le casette di ricovero per gatti randagi

Sono state consegnate dal Sindaco Alessandro Grando le casette di ricovero per i gatti randagi alle associazioni Dammi la Zampa Onlus, Animaliberi Onlus e Scuolambiente.

“Questo è soltanto il primo passo – ha spiegato il primo cittadino – per la regolarizzazione di tutte le colonie feline presenti in città. Assieme alle associazioni del territorio, oltre che a lavorare al rinnovo dei vari rifugi con una conseguente riqualificazione urbana, stiamo provvedendo ad aggiornare il censimento della popolazione felina. “Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto il delegato Miska Morelli e tutti i volontari che si prendono cura della tutela degli animali. Al contempo – ha concluso il Sindaco- invito tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe a rispettare l’igiene e il decoro cittadino, evitando di lasciare sul suolo pubblico rifiuti di vario genere in prossimità delle colonie feline”.