Stop per Covid-19, il Ladispoli calcio vicino alle famiglie: emessi voucher rimborso – Il Ladispoli calcio si muove a sostegno delle famiglie dei suoi giovani tesserati. A coloro che avevano già anticipatamente pagato l’intera retta annuale infatti verrà restituita una parte dell’iscrizione della stagione 2019/20 come rimborso per i mesi di inattività causa Covid-19.

La società provvederà ad emettere un voucher di €120 da utilizzare come acconto per la quota di iscrizione alla scuola calcio 2020/21. L’iniziativa nasce dall’accordo tra la presidentessa Sabrina Fioravanti ed il presidente uscente Umberto Paris.

Ma non è l’unica notizia legata alla Scuola Calcio: venerdì infatti verrà presentato tutto lo staff che nella prossima stagione si occuperà proprio del settore riguardante i piccoli atleti rossoblu.