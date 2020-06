Condividi Pin 0 Condivisioni

Un pic-nic in piena regola, con tanto di tavolini e di sedie

Le immagini

Ladispoli, assembramento per un party asiatico a San Nicola: protestano i residenti – Un pic-nic in piena regola, con tanto di tavolini e di sedie, quello avvenuto ieri a Marina San Nicola, frazione balneare di Ladispoli, che ha scatenato polemiche tra i residenti.

Come riportato da “Il Messaggero” per la cronaca del litorale di oggi, documentato con tanto di immagini eloquenti, tra l’altro pubblicate in rete via social, si notano decine di persone, di origini asiatiche, mentre consumano il pasto della cena non rispettando minimamente le distanze imposte dalla regole per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Ecco perché i cittadini hanno protestato con veemenza, vedendo anche qualcuno del gruppo con la canna da pesca in mano dirigersi verso gli scogli, e invocato l’intervento dei vigili urbani che da una settimana possono contare su 10 agenti stagionali in più.

Proprio nella mattinata di ieri la Capitaneria di porto a Ladispoli, operante in zona Torre Flavia, aveva allontanato molti pescatori, circa una trentina, con al seguito lenze e ami, posizionati a pochi metri dalla riva mettendo così a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. La guardia costiera ha soltanto ammonito gli “abusivi” comunicando loro che dal prossimo fine settimana scatteranno sanzioni da 200 euro. E sempre i marinai l’altra notte, nel tratto di Campo di Mare, hanno effettuando un intervento in mare recuperando un 35enne romano che stava annegando dopo essersi tuffato in acqua intorno alle 22.