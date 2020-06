Condividi Pin 3 Condivisioni

Il primo intervento avvenuto in mattinata, il secondo nel pomeriggio. Tutti e due gli incendi tempestivamente estinti dai pompieri

Ladispoli, due incendi a poche ore di distanza in Via del Boietto: intervengono i Vigili del Fuoco – Nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un incendio riguardante un canneto lungo il bordo del fosso Sanguinaria a Ladispoli in Via del Boietto. I pompieri sono intervenuti con 2 automezzi e sono riusciti a evitare la propagazione delle fiamme lungo il tratto interessato. Nel pomeriggio invece sempre nello stesso luogo, in Via del Boietto, i pompieri sono intervenuti nuovamente insieme alla protezione civile per un altro incendio, estinto tempestivamente evitando così danni ulteriori.