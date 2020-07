Stalking, condannato a 2 anni e 7 messi professore di Cerveteri

Condividi Pin 31 Condivisioni

Aveva continuato a perseguitare la ex moglie anche dopo la prima sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia sempre per stalking

CERVETERI – Dovrà scontare 2 anni e 7 mesi il 55enne di Cerveteri che a fine gennaio scorso era stato messo ai domiciliari per aver continuato a stalkerizzare la sua ex dopo la condanna del tribunale di Civitavecchia sempre per stalking ai danni della ex compagna e di altri soggetti vicini alla donna(parenti e amici).

IL FATTO.La relazione finisce e lui non riesce ad accettarlo. E così inizia il calvario per la donna e per alcune persone vicine a lei (parenti e amici).

L’uomo, un 55enne di Cerveteri, docente in un istituto superiore della città etrusca avrebbe iniziato a perseguitarla con telefonate, lettere anche diffamatorie nei suoi confronti.

Vittime della sua attività di stalking sarebbero stati anche alcuni soggetti vicini alla donna.

Da qui sarebbe arrivata la prima condanna da parte del tribunale di Civitavecchia: 2 anni e 8 mesi.

Ma anche dopo la sentenza di primo grado il 55enne non si sarebbe dato pace continuando a perseguitare la sua ex moglie, tanto così da essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di un nuovo processo.

Proprio ieri il giudice del tribunale civitavecchiese ha disposto la nuova sentenza: 2 anni e 7 mesi per stalking nei confronti della moglie nel periodo successivo alla sentenza del 22 novembre 2019. Condanna che va a sommarsi a quella precedente (di altri 2 anni e 8 mesi).