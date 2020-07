Condividi Pin 42 Condivisioni

Gianfranco Butinar, il Magico Alivernini e la chitarra del Maestro Giandomenico Anellino: alla Brasserie de Naif a Cerenova un sabato sera di grande spettacolo

Gianfranco Butinar: un grande tributo a Franco Califano a Cerenova. Insieme ad altri eccellenti artisti come il Magico Alivernini e il Maestro Giandomenico Anellino alla chitarra. Sabato 25 Luglio, alla Brasserie de Naif di Cerenova (Cerveteri) è tutto pronto per una serata di grande spettacolo.

Si terrà sabato sera a Cerenova, presso il ristorante cocktail-bar Brasserie de Naif, lo spettacolo del famoso attore, comico e imitatore Gianfranco Butinar. Sue sono le celebri imitazioni degli sportivi Spalletti, Capello, Ranieri, Del Neri, così come è sua anche l’interpretazione dell’indimenticabile Franco Califano nel film “Non escludo il ritorno”, di Stefano Calvagna.

Proprio a Califano sarà dedicata la serata attesa alla Brasserie, con lo spettacolo “Arte d’identità”, con alla chitarra il Maestro Giandomenico Anellino, e la partecipazione di Maurizio Ciminelli e Alfonso Viettri.

Il grande Gianfranco Butinar interpreta il maestro Franco Califano

Di Gianfranco Butinar non si può non citare la lunga collaborazione con la Gialappa’s Band e le tante partecipazioni sulle televisioni e le radio della RAI (in particolare Radio2) e la collaborazione, tra le altre radio, con Radio Deejay.

Eccezionale nell’arte delle sue imitazioni, scopriremo nell’evento di sabato anche l’anima malinconica, appassionata e nostalgica di Gianfranco Butinar, con una chiave di lettura molto emozionante dei grandi successi di Franco Califano, accompagnato dai contributi artistici del Magico Alivernini e del chitarrista Giandomenico Anellino.

Cabaret, musica, poesia: ci sono tutti gli ingredienti di una grande serata.

Date le nuove disposizione anti Covid, si consiglia di prenotare: 06 99026 12.

La Brasserie de Naif si trova a Cerenova in Largo Tuscolo n. 7

