Share Pin 208 Condivisioni

Il Sindaco Pascucci: “Sarei contento di discutere di un impianto nella nostra città”

Stadio Roma, per il nuovo impianto si fa avanti Cerveteri –

Dopo il naufragio del progetto Tor di Valle la Roma è alla ricerca di un nuovo sito per la costruzione dello stadio di proprietà. Si è spesso parlato della costruzione di un impianto a Fiumicino, ma anche Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, si è detto disponibile a parlare della possibilità di ospitare la nuova ‘casa’ giallorossa:

“Abbiamo un’interconnessione con Roma quotidiana legata ai pendolari, ribadisco il comune di Cerveteri è disponibile a mettersi a tavolino per offrire dei servizi di comunità e oggi uno stadio che ha che fare con un ambito più ambito del centro cittadino. Io sarei contento di ragionare se fare lo stadio della Roma purché si rispetti percorso non invasivo e non alteri un sito Unesco”