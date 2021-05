Share Pin 2 Condivisioni

Fiumicino, da oggi è possibile prenotarsi con UFirst per fare le carte d’identità elettroniche il sabato mattina –

“Da oggi, in vista del prossimo sabato, 8 maggio, e per tutti i sabato mattina a seguire, sarà possibile prenotarsi tramite l’app UFirst in tutti gli uffici comunali di Fiumicino, Palidoro e Fregene per fare la carta d’identità elettronica. Il Comune di Fiumicino ha infatti deciso di ampliare gli orari di apertura al pubblico, includendo anche il sabato mattina e, dopo la sperimentazione ben riuscita a Fregene, ha deciso di estendere questa possibilità di prenotazione tramite app anche negli altri uffici comunali di Fiumicino e Palidoro. Ricordo che qualora non si riesca a prenotare, con ogni probabilità è perché tutti gli appuntamenti disponibili per la giornata sono già stati assegnati. Si tratta in ogni caso di un servizio aggiuntivo a quelli già forniti dagli uffici anagrafe quotidianamente”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.