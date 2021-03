Share Pin 12 Condivisioni

Spostamenti senza un valido motivo, 80 le violazioni contestate nella capitale

“Non dobbiamo abbassare la guardia. In questi giorni di zona rossa dobbiamo continuare ad essere responsabili rispettando le regole per frenare i contagi. Anche questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno presidiato il territorio per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Controlli mirati, in particolare nei parchi, sul litorale, nei locali pubblici e minimarket. Sono più di 80 le violazioni contestate per spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine, ma anche inosservanza delle regole da parte di alcune attività commerciali.

Oltre 200 i veicoli controllati, più di 500 le autocertificazioni sottoposte a verifica e circa un migliaio gli accertamenti nei locali e negozi.Gli agenti hanno effettuato controlli anche sul litorale romano, dove, solo nella giornata di ieri, hanno effettuato circa 500 accertamenti su persone, veicoli ed esercizi commerciali: chiusi due locali pubblici, già diffidati e sanzionati in precedenza per inosservanza delle regole.

Verifiche a tappeto anche nei minimarket, dal centro alla periferia, con una ventina di violazioni contestate per il mancato rispetto del provvedimento che vieta la vendita di alcolici dopo le ore 18. Gli agenti hanno sorpreso, in zona San Giovanni, due locali con all’interno numerosi clienti che stavano consumando cibo e bevande ai tavoli. Diverse le irregolarità riscontrate per un ammontare di sanzioni superiore ai 5mila euro.Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Locale per il loro prezioso lavoro”.

Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi.