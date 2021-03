Coronavirus, 20.159 contagiati, 300 morti e 13.526 guariti nelle ultime 24

Share Pin 18 Condivisioni

Speranza: “Faremo un’estate diversa dalle giornate che stiamo attraversando con le restrizioni”

“Penso che faremo un’estate diversa dalle giornate che stiamo attraversando con le restrizioni”.

Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Speranza ospite di ‘Domenica In’ su Rai1.

“Sono ottimista – ha aggiunto- in questi mesi sono stato quello più duro chiedendo le misure più rigorose, credo che ora ci siano le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane”. “Con l’aumentare del numero delle persone vaccinate la situazione migliorerà”, assicura, “Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale”.

Di seguito il bollettino odierno:

• 20.159 contagiati

• 300 morti

• 13.526 guariti

+61 terapie intensive | +423 ricoveri

277.086 tamponi

Tasso di positività: 7,3% (+0,6%)

7.763.684 dosi di vaccino somministrate in totale