Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 16.30: non ci sono stati feriti

Spento l’incendio a Fiumicino: sul posto la 26A di Cerveteri –

Le operazioni di spegnimento del grande incendio di Fiumicino, in via Domenico Siciliani, nato all’interno di un rimessaggio di barche, erano ancora in corso attorno alle 16.30.

Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A.

All’arrivo sul posto la situazione apparsa ai Vigili del fuoco era quella di un incendio generalizzato, che aveva coinvolto numerose imbarcazioni all’interno del rimessaggio.

Accorsi tempestivamente anche altri equipaggi a coadiuvare il lavoro dei Vigili del Fuoco di Cerveteri.

Due autobotti, AB11 e AB13 e una squadra da Ostiense, la 11A e da Ostia, la 13A ed un mezzo aeroportuale.

Grazie all’ottimo lavoro in sinergia i Vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme svolgendo ora le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito.