Incidenti causati da automobilisti che viaggiano contromano: la ricetta tedesca per evitarli

Uno degli incidenti più temuti, è quello di incontrare una macchina che viaggia contromano sull’autostrada. Devo dire che pensavo che fosse una tipologia di incidente abbastanza raro. Invece, dalle statistiche, emerge un dato diverso. Dai dati, non ufficiali, provenienti da un osservatorio specifico istituito dall’Asaps, l’associazione sostenitori e amici della polizia stradale, emerge che questo tipo di incidenti, in Italia, nei primi sette mesi del 2025, sono stati ben 59. Più di 8 al mese. Per un totale di 10 morti e 108 feriti.

Nel 2024, gli incidenti erano stati 110. Con un totale di 20 morti e 180 feriti.

Quindi stiamo parlano di una tipologia di incidenti niente affatto rara. Ma si può fare qualcosa per evitarli? Sicuramente sì. La risposta sta nella tecnologia e nelle infrastrutture, innanzitutto. E poi nella disciplina degli automobilisti. Tra poco capirete perché ho aggiunto questo secondo elemento.

Per spiegare come funziona un sistema integrato che avvisa gli automobilisti della presenza di un automobilista che viaggia contromano, bisogna andare in Germania. In particolare, sull’autostrada A8. Quella che passa per Monaco di Baviera.

Ad un certo punto del viaggio, sul navigatore appare, accompagnato da un forte suono, un messaggio su sfondo rosso: “Attenzione, un automobilista sta procedendo contromano. Procedere lentamente e non occupare la corsia più a sinistra.” Più o meno… Da notare che il messaggio era in italiano.

Vabbè direte voi, ma per chi non aveva acceso il navigatore in quel momento? Non so se c’è qualche altro canale di comunicazione diretto. Magari un messaggio sul telefono. Ma sicuramente c’è un messaggio visibile proprio sull’autostrada. Sui tabelloni orizzontali che sovrastano l’autostrada, in quel punto a tre corsie, improvvisamente compaiono in corrispondenza delle due corsie di marcia più a destra un segnale di pericolo e il limite di velocità ad 80. E sulla corsia più di destra compare una X rossa per indicare che non può essere più percorsa.

Eravamo in Germania, dove vivono i Tedeschi, e nel giro di meno di un minuto tutti gli automobilisti si sono adeguati. Su un’autostrada che non ha limiti di velocità… La terza corsia è stata abbandonata da tutti, e veniva percorsa solo dalle auto della Polizia che sfrecciavano per raggiungere l’incauto automobilista che andava contromano.

Tutto questo per molti Km. Fino a quando il pericolo è cessato e la segnaletica è tornata quella consueta.

Tecnologia, infrastrutture e disciplina, Questa è la ricetta per evitare gli incidenti dovuti agli automobilisti che prendono le superstrade e le autostrade contromano. Ma sicuramente anche per evitare altri tipi di incidenti, non necessariamente simili.

Questo in Germania. Basterebbe copiarlo anche da noi.