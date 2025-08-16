Ladispoli, “Avete visto Luca?” conquista La Grottaccia: successo travolgente per il giovane Luca Gangai

Un trionfo che va oltre lo spettacolo: la conferma che credere nei giovani significa credere nel futuro

di Marco Di Marzio

Una serata da ricordare quella di sabato 16 agosto 2025 all’arena teatro La Grottaccia di Ladispoli, gremita in ogni ordine di posti per accogliere lo spettacolo comico “Avete visto Luca?” di Luca Gangai.

Il giovane attore, a un anno esatto dal suo debutto come monologhista, ha saputo trascinare il pubblico in un viaggio di gag esilaranti, ambientate in un surreale Bosco di Palo popolato da personaggi bizzarri e irresistibili, tratti dalla storia vera. Risate a non finire, ritmo serrato e una contagiosa energia hanno trasformato la serata in una festa di comicità condivisa.

Non solo monologhi: Gangai ha alternato sketch in solitaria a momenti corali insieme a Leonardo Imperi e Dalila Menchini, dando vita a un gioco teatrale dinamico e coinvolgente. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, l’accompagnamento musicale alla chitarra di Alessandro De Paola, che ha saputo incorniciare con eleganza e brio i momenti dello spettacolo.

L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli e realizzata in collaborazione con La Valigia dell’Attore, diretta dallo stesso Leonardo Imperi, ha dimostrato come il talento e la passione delle nuove generazioni possano conquistare platee numerose ed entusiaste. La Grottaccia, trasformata per una sera in un cuore pulsante di comicità e partecipazione, ha visto il pubblico esplodere in applausi e standing ovation.

Un trionfo che va oltre lo spettacolo: la conferma che credere nei giovani significa credere nel futuro.

Al termine, per i saluti di rito al pubblico, l’intervento istituzionale dell’Assessore Margherita Frappa, la quale complimentandosi con Gangai e tutta l’organizzazione della serata, ha ricordato i prossimi appuntamenti nello spazio teatro, a partire dal prossimo 22 agosto con “A riveder le stelle”.