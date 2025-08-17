L’evento si è svolto alla presenza dell’Assessore alla Cultura Margherita Frappa e dei rappresentanti dell’Associazione Nuova Luce Giulio Foglia, Carla Pallotti e Gerardo Polese

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: consegnati gli attestati per i piccoli artisti di “BimbArte” –

di Marco Di Marzio

Prosegue con entusiasmo la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, che si avvicina alla sua conclusione, fissata per il prossimo 31 agosto. Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, i riflettori si sono accesi sui protagonisti più giovani della rassegna: i bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo BimbArte, curato dall’Associazione Nuova Luce.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta proprio nei Giardini dell’Arte di via Odescalchi, sede del laboratorio. Un contesto suggestivo che ha accolto famiglie e curiosi, trasformandosi in una piccola festa della creatività.

Alla cerimonia era presente il Presidente della Biennale e Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, che ha voluto sottolineare l’importanza di avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte, offrendo loro occasioni di crescita e condivisione. Accanto a lei i rappresentanti del laboratorio artistico e associazione, Giulio Foglia, Carla Pallotti e Gerardo Polese, che hanno guidato i giovani partecipanti lungo un percorso fatto di colori, tecniche e immaginazione.

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento, sia per la qualità dei lavori realizzati dai bambini, sia per il messaggio di inclusione e valorizzazione del talento che la Biennale intende promuovere. Un’esperienza che resterà nella memoria dei piccoli artisti e che conferma la manifestazione come un punto di riferimento culturale per il territorio.