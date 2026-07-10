Trionfo a Rimini per la formazione etrusca, che conquista il titolo italiano e stacca il pass per i Campionati Mondiali

Cerveteri sul tetto d’Italia: oro nel sincro latin over 50 ai Campionati Italiani –

Cerveteri torna sul tetto d’Italia della danza sportiva. Ai Campionati Italiani Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), in corso di svolgimento a Rimini, la formazione over 50 di sincro latin della RIM Sport Cerveteri ha conquistato il titolo di campione d’Italia, confermandosi tra le realtà di riferimento della disciplina.

La squadra allenata dai maestri Luigi Francescangeli e Noemi Oriolesi, già finalisti ai Campionati del Mondo, aggiunge così un nuovo prestigioso successo a un palmarès ricco di soddisfazioni.

La competizione è stata particolarmente combattuta, con 13 formazioni al via. Dopo aver superato le qualificazioni, il gruppo etrusco ha offerto una prestazione impeccabile in finale, convincendo ben 15 dei 18 giudici presenti e conquistando la medaglia d’oro.

«Eravamo veramente tanti in questa gara – racconta Maria Grazia Onorati – ma sapevamo di poter puntare al podio. Sicuramente non ci aspettavamo di vincere l’oro perché la nostra formazione si è creata da pochi mesi e c’erano anche alcuni esordienti. Un enorme merito va ai nostri maestri, che hanno insistito affinché partecipassimo. Li dobbiamo ringraziare per la loro tenacia, la loro professionalità e per tutto quello che hanno fatto per noi. Adesso abbiamo conquistato il pass per i Mondiali e vedremo cosa succederà. Siamo orgogliosi perché, dopo un periodo senza grandi risultati, siamo finalmente tornati ai vertici. Ci siamo ripresi quello che ci spetta».

Con questa vittoria la formazione stacca anche il pass per i Campionati Mondiali, confermando il valore di un gruppo nato da pochi mesi ma già capace di imporsi ai massimi livelli nazionali.

A laurearsi campioni d’Italia sono stati Maria Grazia Onorati, Francesca Zeppieri, Silvia Cardoni, Raffaella Lupi, Libera Volpe e Mirko Corchia, protagonisti di una splendida impresa che riporta Cerveteri sul gradino più alto del podio della danza sportiva italiana.