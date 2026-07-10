Ladispoli, tentato furto in un’abitazione nel Quartiere Olmetto – Monteroni

Ladri in fuga grazie alle urla dei proprietari e al cane

Attimi di paura nella notte per una famiglia residente nel quartiere Olmetto – Monteroni, dove ignoti hanno tentato di introdursi in un’abitazione dopo aver scavalcato il muretto di recinzione e tagliato la rete sovrastante. Secondo il racconto dei proprietari, i malviventi avrebbero forzato la porta d’ingresso, ma sarebbero stati costretti alla fuga dalle urla dei residenti e dall’abbaiare del cane. La proprietaria riferisce inoltre di aver accusato un senso di stordimento e che l’animale abbia vomitato, ipotizzando l’utilizzo di una sostanza spruzzata dall’esterno, circostanza al momento non confermata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i proprietari hanno sporto denuncia per il tentativo di intrusione e per un possibile tentativo di furto dell’auto della figlia.