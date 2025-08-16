Un enorme incendio è scoppiato a Fiumicino in via Monte Cencio attorno alle 12 di oggi, coinvolgendo barche e un deposito di attrezzature nautiche

Fiumicino, rimessaggio in fiamme: mobilitati i Vigili del Fuoco

Un enorme incendio è scoppiato a Fiumicino in via Monte Cencio attorno alle 12 di oggi, sabato 16 agosto.

La sala operativo del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato immediatamente varie squadre provenienti dalla provincia a nord della Capitale.

Sono state convogliate squadre da Ostia, Roma Eur, Fiumicino e Cerveteri per contrastare le fiamme e l’enorme coltre di fumo che si è sollevata dal luogo dell’incendio.

I Vigili si sono presentati con tre autobotti, il carro schiuma, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale.

A prendere fuoco è stato un rimessaggio di imbarcazioni: l’incendio ormai generalizzato ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature.

Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume, sul posto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e le forze dell’Ordine.

Attualmente non risultano feriti.

AGGIORNAMENTO: Sul posto è stato inviato anche il DOS VF con due elicotteri della Regione Lazio per contribuire allo spegnimento dell’incendio ormai generalizzato.