Rinvenute 21 piante all’interno di un terreno di sua proprietà

Sorpreso ad annaffiare piante di marijuana, 37enne di Civitavecchia arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 37enne del posto per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale, durante un servizio di pattuglia nel quartiere Campo dell’Oro, hanno notato l’uomo che, a bordo di uno scooter, ometteva di dare la precedenza ad un’intersezione su viale Lazio e si allontanava, I militari, dopo aver percorso la strada nella stessa direzione, hanno rintracciato il ciclomotore nelle campagne della periferia cittadina, individuando l’uomo mentre stava innaffiando 21 piante di marijuana all’interno di un terreno recintato di sua proprietà, a poche decine di metri dalla carreggiata.

Il 37enne è stato identificato e fermato ma per poter sequestrare le piante illegali e consegnarle alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, si è stato necessario richiedere l’intervento anche dei Carabinieri Forestali di Tolfa per mettere in sicurezza ed

affidare uno struzzo di oltre due metri di altezza, un emù, ed atri animali protetti dalla convenzione CITES, che si trovavano nell’area recintata. Le 21 piante di marijuana, delle quali 12 con infiorescenze, sono state sequestrate unitamente a una confezione di semi provenienti dalla Spagna. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità

Giudiziaria.