Sicurezza e divertimento: Schoolbreakitalia incontra gli studenti del “Di Vittorio” di Ladispoli

Martedì 24 marzo 2026 si è svolto, presso l’Istituto Superiore “Di Vittorio” di Ladispoli, un importante incontro formativo organizzato da Schoolbreakitalia, realtà impegnata nell’organizzazione di eventi dedicati ai minorenni. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione dei giovani verso il mondo della notte, promuovendo un approccio consapevole e responsabile al divertimento.

Durante il corso, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su tematiche attuali e spesso sottovalutate, come la sicurezza personale, il rispetto delle regole e l’importanza di fare scelte corrette anche in contesti di svago. Attraverso esempi concreti e momenti di dialogo, sono stati affrontati i rischi legati alla vita notturna, ma anche le buone pratiche per vivere esperienze positive in totale sicurezza.

Grande attenzione è stata dedicata al tema della prevenzione, con l’obiettivo di fornire strumenti utili ai ragazzi per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e gestirle nel modo più adeguato. Il messaggio centrale dell’incontro è stato chiaro: divertirsi è possibile, ma sempre con consapevolezza e rispetto per sé stessi e per gli altri.