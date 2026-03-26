Allerta truffa via SMS: l’avviso urgente della ASL Roma 4 ai cittadini

La ASL Roma 4, in coordinamento con i canali ufficiali del Servizio Sanitario Regionale e della Regione Lazio, ha diffuso un avviso di allerta per una tentata truffa che sta circolando sul territorio attraverso l’invio di messaggi SMS ingannevoli.

L’azienda sanitaria segnala che diversi utenti hanno ricevuto comunicazioni scritte sui propri dispositivi mobili in cui viene richiesto di ricontattare numerazioni telefoniche sconosciute per presunte comunicazioni inerenti lo stato vaccinale.

Le precisazioni dell’Azienda Sanitaria

La ASL Roma 4 ha smentito categoricamente l’utilizzo di tali modalità di contatto, precisando che l’azienda non richiede mai ai cittadini di richiamare numeri sconosciuti per fornire o ricevere informazioni relative alle vaccinazioni.

Per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire il furto di dati o commissioni telefoniche illecite, le autorità competenti hanno diffuso le seguenti direttive:

Non dare seguito alle richieste: È tassativamente sconsigliato chiamare i numeri indicati all’interno dei messaggi di testo sospetti.

È tassativamente sconsigliato chiamare i numeri indicati all’interno dei messaggi di testo sospetti. Tutela della privacy: Viene ricordato di non fornire mai dati personali, codici identificativi o informazioni sensibili riguardanti il proprio stato di salute a interlocutori non certificati.

Canali ufficiali

Le istituzioni invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a fare riferimento esclusivamente ai portali web istituzionali o ai recapiti ufficiali della ASL Roma 4 per qualsiasi pratica sanitaria o vaccinale. In caso di ricezione di messaggi sospetti, è opportuno segnalare l’accaduto alle autorità di pubblica sicurezza per consentire il monitoraggio del fenomeno sul territorio.