Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri sul Lungomare di Ostia nel tardo pomeriggio

Si getta nel Canale dei Pescatori durante un controllo: salvata dai soccorsi –

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Ostia, dove una persona si è gettata nel Canale dei Pescatori mentre era sottoposta a un controllo da parte dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:20, all’altezza dell’incrocio con il Lungomare di Ostia.

Su richiesta dell’Arma, la Sala Operativa ha immediatamente inviato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco Ostia 13/A. I soccorritori, operando in coordinamento con i Carabinieri già presenti, sono riusciti a raggiungere la persona in acqua e a trarla in salvo in breve tempo.

Una volta recuperata, la persona è stata affidata agli agenti e al personale sanitario del 118, intervenuto per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.

L’area è rimasta presidiata per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, suscitando l’attenzione di numerosi passanti.