Sala quasi al completo alla pizzeria di Ladispoli: superate le adesioni dello scorso anno e nuove iniziative già in cantiere

Volanti Storici Ladispoli, una cena per fare squadra e guardare al futuro

di Marco Di Marzio

Nuovo e significativo appuntamento per l’associazione Volanti Storici Ladispoli, che nella serata di venerdì 20 febbraio 2026 ha riunito soci e simpatizzanti per una cena sociale all’insegna della convivialità e della passione per le auto d’epoca. L’incontro si è svolto presso la pizzeria “Te prendo a pizze”, dove una sala prossima al tutto esaurito ha accolto circa quaranta partecipanti.

L’evento si inserisce in un percorso di crescita costante dell’associazione, oggi guidata da Fabio Ricca e Pasquale Carbone, diventata nel tempo un vero punto di riferimento sul territorio per gli amanti dei motori storici.

A margine della serata, il Vicepresidente Fabio Ricca ha sottolineato l’importanza di questi momenti di aggregazione:

«È stato un altro appuntamento importante per l’associazione. L’idea è quella di tenerci uniti, raccontando e condividendo ricordi legati alle nostre auto, in un clima goliardico e conviviale. Mangiare una pizza insieme, ridere e ricordare il passato rafforza il gruppo».

Numeri che parlano chiaro: l’associazione ha già raggiunto 34 iscritti, superando il totale dello scorso anno, fermo a 32 soci. Un risultato significativo, soprattutto considerando che le attività ufficiali sono iniziate da poco. «Siamo solo al secondo incontro mensile – ha aggiunto Ricca – ma siamo fiduciosi che nei prossimi appuntamenti i numeri continueranno a crescere».

Tra le iniziative consolidate spicca il raduno della terza domenica del mese, appuntamento fisso a Ladispoli che richiama appassionati e curiosi, trasformando il centro cittadino in un’esposizione a cielo aperto di vetture storiche. Non manca poi l’impegno solidale, come dimostrato dalla recente iniziativa della Befana, presso la casa famiglia APS Chiara e Francesco a Torvaianica, che ha visto le auto d’epoca protagoniste di una giornata dedicata ai più piccoli.

Guardando al futuro, sono già in cantiere nuove collaborazioni: «Stiamo organizzando un incontro con un altro gruppo di appassionati di Roma – ha spiegato il presidente –. Noi andremo da loro la terza domenica del mese e successivamente saranno loro a venire a Ladispoli. L’obiettivo è creare sempre più legami, aumentare i soci e rendere l’associazione ancora più presente sul territorio».

Un percorso fatto di passione, amicizia e motori che continua a crescere, chilometro dopo chilometro.