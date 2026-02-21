Cerveteri, i tifosi coloreranno il Galli di verde azzurro nella gara di domenica contro il Tarquinia

I Cervi cercano i tre punti per risalire la classifica

Al Galli arriva il Tarquinia domenica alle 11.00, un cliente scomodo per i Cervi contro il quale non è mai stato fortunato. Occasione, questa, per prendersi una rivincita e tornare al successo che manca dai primi di gennaio. Ferretti dovrebbe recuperare Ardel, torna dalla squalifica Bezziccheri , con Pelizzi che sarà schierato dal primo minuto. Nonostante il periodo altalenante, sulle tribune è atteso il bel sole, oltre che un buon numero di spettatori. La tifoseria, malgrado un momento complicato, hanno organizzato une bella coreografia, che gli Ultras Cerveteri tengono in serbo e per la quale ci vorrà la collaborazione dei sostenitori presenti.