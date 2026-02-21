Cerveteri, tornano in biblioteca le letture “Nati per Leggere” 

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle ore 17.00

Tornano alla biblioteca comunale di Cerveteri gli appuntamenti con le letture di “Nati per Leggere”, l’iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie che promuove il valore della lettura sin dalla primissima infanzia. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle ore 17, con due momenti distinti pensati su misura per le diverse fasce d’età. Per i bambini da zero a 2 anni spazio alle prime storie, tra suoni, parole e coccole, in un’esperienza che stimola i sensi e rafforza il legame tra adulto e bambino.

Per i piccoli dai 3 ai 6 anni, invece, saranno protagoniste avventure, fantasia e meraviglia, con racconti capaci di accendere l’immaginazione. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione a causa dei posti limitati. «Leggere insieme è un gesto d’amore che fa crescere – spiegano dal Comune – vi aspettiamo per condividere la magia delle storie». Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 06 9943285. Un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e trasformare la lettura in un momento di condivisione e crescita.