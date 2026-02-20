Inps, valore medio a 17.639,68 euro, oltre 4 milioni sotto i 10mila euro

Nel 2025 aumentano le dichiarazioni per l’Isee, superano 11 milioni –

Nel 2025 le dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate per ottenere l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sono state 11.032.564, in crescita di oltre 600mila unità rispetto al 2024 (erano 10,37 milioni).

E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps sull’Isee appena pubblicato secondo il quale l’importo medio dell’Isee, indicatore usato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la definizione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione, è stato di17.639,68 euro con l’importo medio massimo nel Trentino Alto Adige (23.176 euro) e il più basso in Calabria con 13.141 euro.

L’Osservatorio segnala che per l’Isee ordinario nel 2025 il 3% ha un valore Isee nullo, il 37% ha un valore Isee al di sotto dei 10.000 euro (oltre 4 milioni di dichiarazioni);,l’11% ha un valore Isee superiore ai 35.000 euro.

Il valore modale della distribuzione si trova in corrispondenza della classe di valore Isee compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro. In questa classe risultano presentate oltre 2 milioni di Dsu. pari al 19,3% del totale annuo.