Ladispoli torna capitale del podismo con il Trofeo Città di Ladispoli dedicato a Roberto Minisini –

Ladispoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico: il tradizionale Trofeo Città di Ladispoli, dedicato alla memoria di Roberto Minisini, storico atleta del Gruppo Millepiedi che per anni ha rappresentato con orgoglio i colori dell’associazione distinguendosi nelle competizioni su strada.

Domenica 22 febbraio, centinaia di atleti si sfideranno sulla distanza dei 10 chilometri in una gara nazionale che si svilupperà lungo un percorso ufficiale omologato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, confermando ancora una volta il prestigio e la rilevanza dell’evento nel panorama dell’atletica leggera.

Grande attesa per il main event, che vedrà tra i protagonisti Mohamed Zerrad, portacolori della X-Solid Sport Lab ASD e atleta della nazionale azzurra agli Europei di cross di Lisbona 2019, accreditato di un eccellente tempo personale di 30’10” proprio su questo tracciato. A contendergli la vittoria sarà il veterano Carmine Buccilli della S.S. Lazio Atletica Leggera, protagonista di numerosi successi nelle competizioni su strada.

Particolarmente affascinante si preannuncia anche la gara femminile, impreziosita dalla presenza della primatista italiana di maratona Sofija Jaremcuk, atleta del C.S. Esercito e campionessa italiana assoluta sui 10 km nel 2021 e 2022, che offrirà al pubblico uno spettacolo sportivo di altissimo livello sulle strade cittadine.

La partenza è fissata alle ore 9:30 da Via Corrado Melone. Il percorso attraverserà alcune delle principali arterie cittadine, tra cui via Palo Laziale, via Ancona, via Odescalchi e piazza Rossellini, per poi proseguire fino a Marina di San Nicola, regalando agli atleti e agli spettatori uno scenario suggestivo. In coda alla gara competitiva si svolgeranno anche la 10 km non competitiva e una camminata di 2,3 km aperta a tutti, con particolare attenzione ai più giovani e agli appassionati.

Come da tradizione, il momento conviviale finale sarà arricchito dal ristoro organizzato dal Gruppo Millepiedi, che darà vita anche alla simpatica competizione tra le torte realizzate dagli associati, con la premiazione della più bella.

“Ladispoli città dello sport non è solo uno slogan, ma una visione concreta fatta di strutture ed eventi”, ha dichiarato il consigliere delegato Stefano Fierli. “Prosegue inoltre l’iter per la realizzazione della pista di atletica, che consentirà alle associazioni come il Gruppo Millepiedi, che ringraziamo per l’impegno organizzativo, e a tutte le realtà sportive locali di esprimere pienamente il proprio importante ruolo sociale e sportivo”.

Soddisfazione anche da parte del delegato allo sport Fabio Ciampa, che ha sottolineato: “Da anni questo evento rappresenta un punto di riferimento per gli atleti e per tutta la comunità. Il Trofeo Città di Ladispoli è ormai conosciuto in tutto il Lazio e oltre. Un sentito ringraziamento va all’ASD Millepiedi per la passione e la dedizione con cui promuove lo sport, che è e resta un valore fondamentale per la nostra comunità”.

Il Trofeo Città di Ladispoli si conferma così non solo come una competizione sportiva di rilievo nazionale, ma anche come una grande festa dello sport, capace di unire atleti, famiglie e cittadini nel segno dei valori più autentici dell’atletica e della partecipazione.