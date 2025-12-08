 
Cerveteri

Si ferma l’imbattibilità del Cerveteri, etruschi sconfitti sul campo dell’Atletico Cimini

8 Dicembre 2025

Pesano le assenze, la classifica rimane invariata 

Una sconfitta che non pesa, lascia inalterate le distanze dalla rivali alla salvezza Il Cerveteri cede sul campo dell’Atletico Cimini, che vince per 2 a 0 . 

“Nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo affrontato una grande formazione, abbiamo fatto il possibile per portare a casa un pareggio – afferma il presidente Andrea Lupi -. E’ stata una prestazione in cui non si poteva chiedere di più anche perchè avevamo assenze e giocatori a mezzo servizio”.

I verde azzurri rimangono a 18 punti, aspettando il match di domenica al Galli contro l’ Atletico Monterano, per chiudere il 2025 in casa del Santa Marinella e il Duepigreco allo stadio Galli.