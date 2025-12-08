Ladispoli, nuovo episodio di violenza: risse con spranghe e bastoni in pieno centro

Ancora una notte violenta a Ladispoli, la terza nell’ultimo mese, dove una rissa tra gruppi di giovani ha trasformato il centro cittadino in un vero e proprio Far West. Calci, pugni, bastoni e spranghe sono comparsi durante lo scontro avvenuto tra viale Italia e via Livorno, all’esterno di alcuni locali molto frequentati nel fine settimana.

La situazione è degenerata in pochi minuti, costringendo alcuni residenti a chiamare il 118 e la Polizia di Stato. All’arrivo della volante, però, i partecipanti alla rissa si erano già dileguati. Dinamica molto simile a quella registrata appena una settimana prima nella stessa zona, alimentando i timori che si tratti di vere e proprie baby gang che si danno appuntamento per regolare i conti.