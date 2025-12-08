Civitavecchia, mercoledì 10 dicembre sospensione idrica programmata

La zone interessante sono via della Scaglia, Dino Marrani e limitrofe
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 10 dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via della Scaglia, via Dino Marrani, zone limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.