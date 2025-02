Si ferma il cuore in palestra: uomo di 55 anni salvato dalla passione per lo sport di una poliziotta libera dal servizio –

È stato colto da un arresto cardiaco mentre si stava allenando in palestra, nei pressi della stazione metro Cipro, ma è stato subito soccorso da una poliziotta libera dal servizio che si è trovata “al posto giusto nel momento giusto” ed ha evitato una tragedia.

Si chiama Angela l’Agente della Polizia di Stato in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura che martedì scorso, “smontante” dal turno mattutino, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio libero in palestra.

Il suo “occhio da poliziotta” non l’ha tradita anche durante l’allenamento. Mentre era intenta nei suoi esercizi, il suo sguardo ha catturato il frame in cui l’uomo, colto da un malore, si accasciava a terra nei pressi del tapis roulant.

In quel momento Angela ha capito che non c’era da perdere neanche un minuto. Si è precipitata dall’uomo, ormai in stato di incoscienza, e lo ha posizionato supino a terra.

Poi, dopo aver fatto allontanare gli altri ospiti presenti nella sala pesi, con sangue freddo, ha iniziato la manovra “GAS” (acronimo di “Guardare, ascoltare, sentire”): dopo aver avvicinato l’orecchio al suo naso e alla sua bocca, cercando di osservarne i movimenti del torace e di captare la pressione dell’aria delle sue guance, ha capito che l’uomo era in stato di arresto cardiaco.

Nel mentre, ha individuato con gli occhi il responsabile della palestra e lo ha pregato di chiamare i soccorsi, mentre iniziava le prime manovre del massaggio cardiaco.

L’uomo, però, non reagiva agli stimoli. Allora Angela, senza perdersi d’animo, facendosi aiutare dal personale della struttura per trovare un defibrillatore, ha attivato la tecnica salvavita. I minuti immediatamente successivi sono stati concitati perché, dopo la seconda scarica, l’uomo continuava ad essere incosciente. Angela, però, non si è arresa e, senza mollare la presa, ha continuato le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Grazie all’occhio vigile di Angela e ad un efficace, sebbene improvvisato, spirito di squadra, l’uomo è ora in condizioni stabili.