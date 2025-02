Lotto, esulta il Lazio: vincite complessive per oltre 108mila euro –

Esulta il Lazio con vincite complessive per oltre 108mila euro nelle estrazioni di venerdì 14 e sabato 15 febbraio: come riporta Agipronews, centrati oltre 62mila euro a Fondi, in provincia di Latina, nel punto vendita di Via Covino, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Roma, a cui si aggiungono quasi 25mila euro vinti a Roma (nell’esercizio di Via delle Robinie) quasi 12mila euro a Cassino (FR), presso il punto vendita di Via degli Eroi, e quasi 10mila euro a Roma, presso l’esercizio di Via degli Aldobrandeschi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro, per un totale di 186,4 milioni di euro da inizio 2025.