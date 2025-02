L’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri traccia le linee guida del proprio mandato: “L’obiettivo è creare un’offerta culturale tale che invogli cittadini e visitatori a stare a Cerveteri”

Cennerilli: “Pianificazione anticipata e organizzazione per essere pronti ai grandi eventi culturali di Cerveteri” –

“Pianificare in anticipo l’offerta culturale della nostra città per arrivare preparati ai grandi eventi e proporre alla città un cartellone di eventi ed artisti di spessore e di chiara fama nazionale. Cerveteri da sempre si è distinta per la qualità e l’altissimo livello di rassegne e manifestazioni che molto spesso hanno richiamato l’attenzione anche dei grandi media: dalla storica e tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, all’Etruria Eco Festival alle sagre organizzate nelle nostre Frazioni, passando per la Festa del Santo Patrono, i tanti eventi dell’Estate Caerite e le svariate kermesse primaverili e autunnali. Appuntamenti che da calendario sembrano distanti ma che in realtà sono estremamente vicini. Con il Sindaco, l’Amministrazione comunale tutta e il personale dell’Ufficio Cultura stiamo già lavorando per giungere preparati e con dei programmi davvero di grande rilievo”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Al di fuori delle capacità di spesa con fondi propri dell’Ente, per i quali mi relazionerò con il Sindaco, con l’Assessore al Bilancio e con i nostri uffici – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – cercheremo di cogliere al massimo ogni opportunità che possa portare beneficio all’Ente soprattutto da un punto di vista economico-finanziario, partecipando a tutti i bandi di enti sovracomunali, provando anche a coinvolgere grandi realtà interessate ad investire su Cerveteri e sul nostro territorio. L’attenzione e il lavoro saranno massimi, l’obiettivo è far sì che Cerveteri sia protagonista sul campo della cultura, dello spettacolo e dei grandissimi eventi”.

“In queste prime settimane dal mio insediamento in Giunta ho avuto occasione, modo e piacere di incontrare già numerosissime realtà culturali e artisti del nostro territorio – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – Cerveteri è un territorio con una fervente vena artistica ed è proprio da loro che voglio costruire l’offerta culturale della nostra città, partendo dalle associazioni, da chi artisticamente è nato e si è formato proprio nel territorio. Continuerò ad incontrare e ad ascoltare ognuno di loro, per fare rete, per costruire insieme un filone di iniziative che possano far scegliere ai nostri cittadini di rimanere in città nel proprio tempo libero, senza dover cercare momenti di svago altrove”.

“Nelle prossime settimane ci saranno già i primi due grandi eventi – conclude l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – il primo è la tradizionale e imperdibile Rievocazione Storica del Venerdì Santo, della quale ho già incontrato nei giorni scorsi i promotori e organizzatori storici, la seconda è la Festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, che si terrà come sempre nella prima decade di maggio. Arriveremo pronti a queste due date così importanti e sentite dalla cittadinanza di Cerveteri”.