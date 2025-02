Agostino De Angelis con Archéotheatron presenti a Firenze all’XI edizione di Tourisma 2025 –

Si svolgerà a Firenze dal 21 al 23 febbraio, all’interno del Palazzo dei Congressi, TOURISMA 2025, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale, promosso da Archeologia Viva e Giunti Editore con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Agenzia Nazionale del Turismo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero degli Affari Esteri, Camera di Commercio di Firenze; l’evento che ospita realtà provenienti da ogni parte del mondo, è ad ingresso libero. https://www.tourisma.it/home/

TourismA è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze, ed è rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico, artistico e monumentale, e come ogni anno l’attore e regista Agostino De Angelis con l’Associazione ArchéoTheatron che da anni si occupa di promozione culturale con il regista, partecipa riconfermando la presenza con un parterre di grande valore culturale.

De Angelis con ArcheoTheatron saranno presenti a TourismA, giunto alla sua undicesima edizione, sabato 22 febbraio nella sala 9 dalle 9.00 alle 18.00, con il workshop: “TERZO MILLENNIO, tra cultura e spiritualità… aspettando il Giubileo”, con la partecipazione di Istituzioni, relatori scientifici, associazioni culturali e artisti, con interventi dedicati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale anche in previsione dell’anno giubilare in corso, detto Giubileo della Speranza, che rappresenta un evento di grande importanza, non solo religiosa ma anche culturale e turistica, per la città di Roma e per il mondo intero. Un evento, che per la forte connessione con il Papa e la Chiesa cattolica, attrarrà milioni di pellegrini e visitatori, portando con sé una significativa trasformazione della forma di turismo, che si concentrerà principalmente sul turismo religioso, ma non solo. Al workshop organizzato da De Angelis interverranno e saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni dei Comuni di Santa Marinella, Fiumicino, Allumiere, Monza, Ladispoli, Cerveteri, Tolfa, Muggiò, Gallipoli, insieme a rappresentanti del mondo dell’archeologia Laura Maria Michetti docente Dipartimento Scienze dell’Antichità – Sapienza Università di Roma, Margherita Eichberg soprintendente ABAP Viterbo ed Etruria Meridionale, Flavio Enei direttore Polo Museale Civico di Santa Marinella, Simona Rafanelli direttore Museo civico archeologico “I. Falchi” di Vetulonia, e del mondo della cultura e dell’arte Cristiano Cimarelli direttore Edizioni Universo, Sergio Estivi presidente Fondazione Anna Maria Catalano, Barbara Pignataro giornalista de “L’Ortica del Venerdì”, Sandra Mazza archeologa, scrittrice e autrice, Luigi Solidoro pianista, docente e ricercatore storico-musicale; Laura De Vita cantante lirica e ricercatrice di storia patria, Giulia Indino laureanda in Storia dell’arte – Sapienza Università di Roma, Stefano Colombo presidente Associazione Culturale Libertamente, Nico Stella presidente Associazione Nuova Generazione Etrusca, Valerio Faccini direttore della fotografia e Desirée Arlotta presidente Associazione Culturale ArcheoTheatron e organizzatrice del workshop che concluderà gli interventi annunciando i progetti dell’anno 2025, tra i quali la III Edizione del Festival Internazionale per gli Etruschi che si realizzerà nelle date del 4 e 5 giugno all’interno della Necropoli del Sorbo e dell’Istituto Comprensivo “G. Cena” a Cerveteri grazie al Soprintendente Margherita Eichberg e al Dirigente Scolastico Velia Ceccarelli, in collaborazione con Regione Lazio, Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival.

Numerosi tra l’altro gli ospiti prestigiosi che interverranno quest’anno a TourismA: oltre 200 interventi multidisciplinari nei convegni in programma. Alcuni nomi: Eugenio Giani presidente Regione Toscana, Massimo Osanna direttore generale Musei – MiC, Giovanni Floris giornalista e conduttore televisivo, Mario Tozzi geologo Cnr, divulgatore scientifico, Giuliano Volpe ordinario di Archeologia all’Università di Foggia e Bari, Syusy Blady regista, Cristoforo Gorno scrittore e divulgatore scientifico, e … Alberto Angela a chiusura della manifestazione.